Віце-прем'єр РФ похвалився стратегічними ракетами: США не зможуть впоратися
02:25, 26 січня 2015Світ
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Американська система ПРО не здатна впоратися з російськими стратегічними ракетами
США не зможуть впоратися з російськими ракетами, вважає Рогозін - Капустін Яр
У цьому впевнений віце-прем'єр уряду РФ Дмитро Рогозін, передає ТАСС.
"Ні нинішня, ні навіть перспективна американська протиракетна оборона не здатна зупинити або поставити під сумнів російський ракетний стратегічний потенціал", - заявив Рогозін в ефірі програми Недільний вечір з Володимиром Соловйовим на телеканалі Росія 1.
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При цьому віце-прем'єр відмовився уточнити які-небудь технічні характеристики російських стратегічних ракет.
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