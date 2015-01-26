Віце-прем'єр РФ похвалився стратегічними ракетами: США не зможуть впоратися

02:25, 26 січня 2015
Світ
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Американська система ПРО не здатна впоратися з російськими стратегічними ракетами

Капустин Яр

У цьому впевнений віце-прем'єр уряду РФ Дмитро Рогозін, передає ТАСС.

"Ні нинішня, ні навіть перспективна американська протиракетна оборона не здатна зупинити або поставити під сумнів російський ракетний стратегічний потенціал", - заявив Рогозін в ефірі програми Недільний вечір з Володимиром Соловйовим на телеканалі Росія 1.

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При цьому віце-прем'єр відмовився уточнити які-небудь технічні характеристики російських стратегічних ракет.

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