На виборах у Греції перемогли вороже налаштовані до ЄС ліворадикали

Такі дані після підрахунку приблизно 75% голосів, передає Бі-бі-сі.

У новому парламенті у "Сіріза" буде майже половина місць - 149, тобто всього на два менше, ніж абсолютна більшість.

За нею слідує правоцентристська "Нова демократія" з 23-27%, третє місце, за останніми даними, займає праворадикальна партія "Золотий світанок".

Для самостійного управління "Сірізі" необхідно отримати 151 місце з 300, в іншому випадку партії доведеться формувати коаліцію.

Читайте такожУ Греції проходять дострокові парламентські вибориЛідер "Сірізи" Алексіс Ципрас вже заявив, що політика жорсткої економії, яка проводилася колишнім урядом під тиском Брюсселя, завершиться.

Передбачається, що перемога "Сіріза" з 40-річним Алексісом Ципрасом на чолі може стати поворотним моментом у відносинах Греції з ЄС, оскільки більшість виборців по суті відкинули політику вирішення кризи єврозони, витікаючу з Брюсселя чи Берліна.

У результаті умови отримання грецьким урядом міжнародної фінансової допомоги можуть змінитися.