Ізраїль почав військову операцію на кордоні з Ліваном

Операція буде проходити виключно на території Ізраїлю.

Ізраїль у вівторок, 4 грудня, почав військову операцію на кордоні з Ліваном по виявленню і ліквідації транскордонних тунелів, які ліванське терористичне угрупування «Хезболла» прокладає для перекидання бойовиків на ізраїльську територію.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані офіційного представника Армії оборони Ізраїлю Йонатана Конрікуса.

На сьогодні відомо про існування декількох тунелів на кордоні з Ліваном. У той же час представник ізраїльської армії підкреслив, що операція буде проходити виключно на території Ізраїлю.

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"Ми вважаємо дії «Хезболли» грубим і нахабним порушенням прав Ізраїлю", — додав Конрікус.

За його словами, таємні тунелі «Хезболли» були виявлені до введення в експлуатацію і зараз не представляють реальної загрози для ізраїльтян. Ізраїльські військові також перекрили кілька районів біля північної межі, посиливши таким чином свою присутність в регіоні.

В понеділок в Брюсселі прем'єр-міністр і глава Міністерства оборони країни Біньямін Нетаньягу зустрівся з держсекретарем США Майком Помпео, сповістивши про початок операції проти «Хезболли».

Варто зазначити, що востаннє Ізраїль і підтримувана Іраном шиїтська організація «Хезболла» воювали в 2006 році, але в останні місяці напруженість знову зросла.

Як повідомляв УНІАН, США внесли радикальний шиїтський рух "Хезболла", а також ще чотири угруповання, включаючи активно діючу в Центральній і північній Америці бригаду Mara Salvatrucha, в число транснаціональних злочинних організацій.