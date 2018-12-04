У США на хокейному матчі глядачі викинули на лід 35 тисяч плюшевих ведмедиків (відео)

Гру довелося перервати, допоки каток не розчистили від усіх ведмедиків.

35 тисяч плюшевих ведмедиків на благодійність. На матчі американської хокейної ліги глядачі викинули неймовірну кількість м’яких іграшок прямісінько на лід, тільки-но місцева команда забила першу шайбу.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Гру довелося перервати, допоки каток не розчистили від усіх ведмедиків.

Та на своїх вболівальників хокеїсти не ображаються. Бо усі ці іграшки підуть на благодійність. Подібна акція проходить щороку. Та саме цього разу був встановлений рекорд, бо такої кількості ведмедиків ще не жертвували.