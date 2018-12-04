В Грузії знайшли мертвим соратника Саакашвілі

У 2009 році Руруа був призначений міністром культури. Обіймав цю посаду аж до зміни влади в Грузії у 2012 році.

У Тбілісі у власному будинку знайдено тіло члена політичної ради опозиційної партії "Єдиний національний рух", яку очолює грузинський екс-президент Міхеїл Саакашвілі, Ніколоза Руруа. Йому було 50 років.

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Точна причина смерті поки не встановлена, повідомляє "Грузія Online". За попередньою версією, озвученою грузинськими ЗМІ, причиною міг стати серцевий напад.

Ніколоз Руруа почав свою політичну кар'єру в 2001 році, активно співпрацював з Михеїлом Саакашвілі і Зурабом Жванія. Після «Революції троянд» 2003 року він став депутатом парламенту. Він був автором ідеї створення в Тбілісі Музею радянської окупації, одним з ініціаторів перенесення пам'ятника Йосипу Сталіну з головної площі Горі на територію його музею.

У 2009 році Руруа був призначений міністром культури. Обіймав цю посаду аж до зміни влади в Грузії у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада в Грузії відбулися вибори, в результаті яких перемогу у другому турі здобула незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує правляча партія "Грузинська мрія".