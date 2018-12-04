Politico включило Тимошенко в список людей, які потрясуть чи сформують Європу у 2019 році

Український політик зайняла п’яте місце у списку.

За останні три з половиною роки в європейській політиці ще не було неважливого року, тому що відбувалися гострі виборчі кампанії хоч в якійсь країні. Одні лідери виходили на арену, інші ж зникали. Влада переходить з рук в руки або не переходить.

І наступний рік буде особливо захопливим, пише Politico. І не лише тому, що в 2019-му році відбудуться вибори Європарламенту, які принесуть нову хвилю європейських лідерів. Справа в тому, що процес, який раніше був спокійним і нудним, перетворився на серйозне змагання з надзвичайно важливими наслідками.

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Цьогорічний список осіб, які сформують, потрясуть чи вразять Європу наступного року за версією Pilitico очолив італійський лідер правлячої партії Маттео Сальвіні. Здобувши владу вдома, правий політик з Італії виніс ярий популізм власного приготування на континентальне поле битви, щоб перевернути порядок в Європі.

Опитування прогнозують, що традиційні консервативні і соціалістичні партії наберуть найбільше голосів на виборах. Але Сальвіні і французький президент Еммануель Макрон перетворюють виборчий процес на битву за виживання Євросоюзу у нинішній формі. Дивлячись на Брюссель, італійський правий популіст намагається об’єднати європейських націоналістів у блок євроскептиків, який би був здатний змінити формат союзу.

«Я б хотів мати присутність в усіх країнах. Ми будемо однією з найсильніших груп», - сказав Сальвіні в інтерв’ю Politico.

Всього в список видання потрапили 28 політиків, бізнесменів, активістів і митців з 28 країн Європи. На п’ятій сходинці списку опинилася одна з головних кандидаток на посаду президента України – Юлія Тимошенко. Видання пише, що українське майбутнє наступного року знову зіштовхнеться з політичними амбіціями колишнього прем’єр-міністра.

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«Однак цього разу Україна у стані війни. А це означає, що третя спроба Тимошенко стати президентом може мати наслідки, які будуть виходити за межі країни і потенційно можуть переписати відносини Росії із Заходом, а також розбалансувати геополітичний порядок», - пише Politico.

Видання зауважує, що критики Тимошенко з жахом уявляють наслідки, якщо вона дійсно отримає президентське крісло.

«Вона безпомилково впізнаваний і непередбачуваний, отруйний і опортуністичний перевертень, який пройшов шлях перетворень від запеклого українського націоналіста до партнера Кремля і назад», - йдеться в статті.