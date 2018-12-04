Трамп розповів, на чому США щорічно втрачають $250 мільярдів

За словами президента США Дональда Трампа, американська економіка втрачає від нелегальної імміграції $250 млрд щорічно.

Президент США Дональд Трамп порівняв у своєму твіттері втрати США від нелегальної міграції з витратами на прикордонну безпеку.

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«Може хто-небудь, будь ласка, пояснити Демократам (нам потрібні їхні голоси), що наша країна втрачає $250 млрд на незаконній міграції, не рахуючи жахливого наркотрафіку. Прикордонна безпека, включаючи стіну, коштує $25 млрд», — написав Трамп.

Він також підкреслив, що безпека «окупає сама себе за два місяці».

Ідею побудувати стіну на кордоні з Мексикою Трамп озвучував під час своєї передвиборної кампанії. Він стверджував, що багато нелегальних мігрантів, що прибувають в США через мексиканський кордон, є злочинцями.