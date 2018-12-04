Трамп розповів, на чому США щорічно втрачають $250 мільярдів
Президент США Дональд Трамп порівняв у своєму твіттері втрати США від нелегальної міграції з витратами на прикордонну безпеку.
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«Може хто-небудь, будь ласка, пояснити Демократам (нам потрібні їхні голоси), що наша країна втрачає $250 млрд на незаконній міграції, не рахуючи жахливого наркотрафіку. Прикордонна безпека, включаючи стіну, коштує $25 млрд», — написав Трамп.
Він також підкреслив, що безпека «окупає сама себе за два місяці».
Ідею побудувати стіну на кордоні з Мексикою Трамп озвучував під час своєї передвиборної кампанії. Він стверджував, що багато нелегальних мігрантів, що прибувають в США через мексиканський кордон, є злочинцями.
Could somebody please to explain the Democrats (we need their votes) that our Country losses 250 Billion Dollars a year on illegal immigration, not including the terrible drug flow. Top Border Security, including a Wall is $25 Billion. Pays for itself in two months. Get it done!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2018