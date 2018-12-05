У Вашингтоні проходить церемонія прощання з Бушем-старшим (фото, відео)

Після прощання труну з тілом Буша-старшого доставлять в Г'юстон, де поховають на території бібліотеки.

На церемонії прощання з 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим у Кафедральному соборі Вашингтона присутні п'ять президентів США, включаючи нинішнього главу країни Дональда Трампа.

Катафалк з тілом 41-го президента США виїхав від Капітолію, проїхавши через місто до собору. Джордж Буш-молодший з дружиною Лорою Буш зустрічали гостей біля входу в собор. З Джорджем Бушем-страшим прийшли попрощатися Дональд і Меланія Трамп, Барак і Мішель Обама, Білл і Гілларі Клінтон, а також Джиммі Картер.

Після прощання труну з тілом Буша-старшого доставлять у Г'юстон, де поховають на території бібліотеки поруч з його дружиною Барбарою і дочкою Робін.

Як повідомляв УНІАН, колишній президент США Джордж Буш-старший помер 30 листопада. Йому було 94 роки. Він страждав від хвороби Паркінсона і в останні роки часто хворів. У квітні цього року померла його дружина - 92-річна Барбара Буш.