Буш-молодший розповів про останні слова свого батька

Він також додав, що сказав Бушу-старшому, що любить його і вважає прекрасним батьком.

Колишній президент США Джордж Буш-молодший заявив, що останніми словами його батька, екс-американського лідера Джорджа Буша-старшого, були слова про любов до нього.

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Про це повідомляє CNN. За словами Буша-молодшого, він подзвонив своєму батькові незадовго до його смерті.

Він також додав, що сказав Бушу-старшому, що любить його і вважає прекрасним батьком.

Буш-молодший підкреслив, що останніми словами його батька були «я теж тебе люблю».