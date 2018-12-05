Буш-молодший розповів про останні слова свого батька
21:51, 05 грудня 2018Світ
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Він також додав, що сказав Бушу-старшому, що любить його і вважає прекрасним батьком.
Колишній президент США Джордж Буш-молодший заявив, що останніми словами його батька, екс-американського лідера Джорджа Буша-старшого, були слова про любов до нього.
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Про це повідомляє CNN. За словами Буша-молодшого, він подзвонив своєму батькові незадовго до його смерті.
Він також додав, що сказав Бушу-старшому, що любить його і вважає прекрасним батьком.
Буш-молодший підкреслив, що останніми словами його батька були «я теж тебе люблю».
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