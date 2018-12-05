Сербія пригрозила Косову збройним вторгненням

Збройна інтервенція є одним із можливих варіантів відповіді на створення у Косові регулярних військ.

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч попередила, що формування косовської армії може спричинити збройне втручання Сербії в колишню провінцію.

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч зазначила, що вона сподівається, що "нам ніколи не доведеться використовувати нашу армію, але, на жаль, наразі цей один із варіантів на столі". Про це пише Associated Press.

Парламент Косова голосуватиме 14 грудня законопроект щодо трансформації Сил безпеки Косова в регулярну армію. Сербські чиновники стверджують, що армія буде використана для переслідування сербської меншини з Косова, - це твердження, яке неодноразово заперечувалось.

Плани Косова вже розкритикували у НАТО. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг попередив, що намір Косова створити армію може мати серйозні наслідки. "Такий хід є нечітким, він суперечить порадам багатьох союзників НАТО і може мати серйозні наслідки майбутньої євроатлантичної інтеграції Косова", - сказав він.

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Брнабіч своєю чергою додала також, що етнічне албанське керівництво Косова має "отямитися". "Ми не можемо стояти осторонь і дивитись мовчки, поки "хтось проводить нову етнічну чистку" сербів на Балканах", - наголосила прем'єрка.

Нагадаємо, що на початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

29 вересня Президент Сербії Александар Вучич дав наказ привести армію країну у повну бойову готовність після активізації косовських спецпризначенців неподалік сербських кордонів.