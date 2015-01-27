Заяви Захарченка розкривають справжні наміри Росії - Пауер

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час позачергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

Посол США відзначила, що для Росії українські міста Маріуполь та Дебальцеве можуть стати стратегічними об`єктами в намаганні змінити узгоджену Мінськими угодами лінію розмежування.

”Чому ці міста є важливими для сепаратистів та Росії? Маріуполь - це порт, можливість поставок, а також можливість отримати доступ по суходолу до незаконно окупованому Криму, а Дебальцеве - це залізничний вузол, і тому невипадково ці стратегічні міста є ціллю для Росії”, - наголосила вона.

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При цьому Пауер звернула увагу на заяви ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка про відмову вести мирні переговори і намір розпочати наступ за декількома напрямками одночасно для захоплення нових територій.

”Коли він каже, що не зацікавлений у переговорах, він каже не тільки про наміри сепаратистів в даному випадку, але і про наміри Росії”, - пояснила Пауер.

На її переконання, обстріл бойовиками Маріуполя був запланований в Москві.

”Цей напад був створений в Росії, в Москві, використовуючи російські танки, ракети, отримуючи допомогу від російських військ...”, - сказала вона, нагадавши, що Росія з грудня 2014 року направила у східну Україну сотні одиниць військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, в результаті обстрілу терористами східних житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинуло 30 людей, понад 100 були поранені.