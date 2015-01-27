У Нью-Йорку через снігопади припинена робота громадського транспорту

08:06, 27 січня 2015
Світ
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Влада Нью-Йорка в понеділок розпорядилися на час припинити роботу громадського транспорту.

REUTERS

З 23:00 за місцевим часом у Нью-Йорку буде повністю припинено рух автобусів і поїздів, а також робота метро, повідомляє ТАСС.

За прогнозами синоптиків, в місті в найближчі години може випасти до 300 мм опадів.

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