У Нью-Йорку через снігопади припинена робота громадського транспорту

З 23:00 за місцевим часом у Нью-Йорку буде повністю припинено рух автобусів і поїздів, а також робота метро, повідомляє ТАСС.

За прогнозами синоптиків, в місті в найближчі години може випасти до 300 мм опадів.

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