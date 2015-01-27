Обама підтримує включення Індії до складу постійних членів РБ ООН

Про це заявив президент США Барак Обама, який з 25 січня перебуває в Нью-Делі з державним візитом, передає ТАСС.

"Ми підтримуємо резолюції про включення Індії до складу постійних членів Ради Безпеки ООН", - підкреслив він.

Обама також уточнив, що якщо Індія і США "збираються бути партнерами на світовій арені, то вони повинні робити більше для глобального порядку денного.

Читайте такожІндія витратить понад 8 млрд дол. на будівництво шести неатомних субмарин - ЗМІ

"Ми допоможемо Індії впоратися з наслідками глобального потепління, оскільки жодна країна не повинна нести цей тягар поодинці", - зазначив глава Білого дому, виступаючи на закритому майданчику Нью-Делі "Siri-форт", який вміщує більше 1 тис. чоловік.

Обама висловив упевненість, що партнерство між Індією і США буде сприяти безпеці у світі.

"США можуть стати головним партнером Індії", - додав він.