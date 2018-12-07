У Сеулі Санта Клауси влаштували святкову вечерю для риб (фоторепортаж)
У Сеулі напередодні Різдва влаштували вже традиційне незвичайне підводне шоу.
Південнокорейські дайвери, одягнені в костюми Санта-Клауса, влаштували різдвяний обід для риб в акваріумі Коекс в Сеулі, Південна Корея.
Хоча офіційною релігією Південної Кореї є буддизм, близько 30% населення – це християни, і Різдво є одним із найбільших свят, яке відзначають у Південній Кореї.
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Сріблясті сардини під музику кружляли в танці разом з драйвером-Сантою.
Щоб риби танцювали, створюючи хмари різних форм, професійний дайвер в костюмі Санти протягом вистави їх підгодовував. У цьому казковому акваріумі навіть гігантський скат-орляк - слухняний і як заворожений.