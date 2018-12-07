Вирушив до своїх героїв: прах творця мультсеріалу про Губку Боба розвіяли в морі

Хилленберг помер у віці 57 років.

Творець знаменитого мультфільму "Губка Боб Квадратні Штани" Стівен Хілленберг, який помер 26 листопада, після смерті відправився до своїх героїв.

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Як повідомляє TMZ, після кремації прах творця розвіяли в морі, недалеко від узбережжя Каліфорнії.

Відомо, що персонажі серіалу живуть на дні океану. Хілленберг почав створювати мультфільм, коли ще викладав морську біологію в Океанографічному інституті в Каліфорнії.

Дія майже всіх серій відбувається в підводному містечку Бікіні-Боттом, розташованому на дні Тихого океану.

Як сообщаль УНІАН, Хілленберг помер у віці 57 років. Причиною його смерті стала страшна хвороба - бічний аміотрофічний склероз. Ця недуга, яку діагностували у творця мультсеріалу в березні 2017 року, вражає клітини мозку.