этот материал доступен на русском

"Міс світу-2018" стала мексиканка Ванесса Понсе (фото)

19:15, 08 грудня 2018
Світ
1902 0
Jason Lee / REUTERS

Мексиканка Ванесса Понсе перемогла в 68-му конкурсі «Міс світу-2018», що проходив у місті Санья (острівна провінція Хайнань, Південний Китай). Друге місце дісталося громадянці Таїланду Ніколін Пічапа Лімснукан.

Jason Lee / REUTERS

Корону переможниці вручила представниця Індії Мануші Чхіллар, яка стала «Міс світу» в 2017 році.

Jason Lee / REUTERS

Журі врахувало досягнення учасниць та оголосило 30 претенденток, а після обрало 12 з них. Після визначило п'ятірку найкращих, куди увійшли мешканки Білорусі, Мексики, Таїланду, Ямайки та Уганди.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Міс Світу