"Міс світу-2018" стала мексиканка Ванесса Понсе (фото)

Корону переможниці вручила представниця Індії Мануші Чхіллар, яка стала «Міс світу» в 2017 році.

Мексиканка Ванесса Понсе перемогла в 68-му конкурсі «Міс світу-2018», що проходив у місті Санья (острівна провінція Хайнань, Південний Китай). Друге місце дісталося громадянці Таїланду Ніколін Пічапа Лімснукан. Корону переможниці вручила представниця Індії Мануші Чхіллар, яка стала «Міс світу» в 2017 році. Журі врахувало досягнення учасниць та оголосило 30 претенденток, а після обрало 12 з них. Після визначило п'ятірку найкращих, куди увійшли мешканки Білорусі, Мексики, Таїланду, Ямайки та Уганди.

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