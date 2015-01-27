США накрив сніговий шторм, введено надзвичайний стан (фото)

Метеорологи вважають, що може випасти до 90 см снігу, а пориви вітру будуть досягати 120 км на годину. У штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс і Нью-Гемпшир введено надзвичайний стан

Національна метеорологічна служба США попередила, що снігопад, який може увійти в історію, наближається з північного сходу.

Читайте такожУ Нью-Йорку через снігопади припинена робота громадського транспорту

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо попередив жителів про неприпустимість порушення заборони на користування автотранспортом.