США накрив сніговий шторм, введено надзвичайний стан (фото)
18:52, 27 січня 2015Світ
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Сніговий шторм Джуно паралізував Нью-Йорк та інші міста на північному сході США.
REUTERS
Метеорологи вважають, що може випасти до 90 см снігу, а пориви вітру будуть досягати 120 км на годину. У штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс і Нью-Гемпшир введено надзвичайний стан
Національна метеорологічна служба США попередила, що снігопад, який може увійти в історію, наближається з північного сходу.
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