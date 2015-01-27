США накрив сніговий шторм, введено надзвичайний стан (фото)

18:52, 27 січня 2015
Світ
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Сніговий шторм Джуно паралізував Нью-Йорк та інші міста на північному сході США.

REUTERS

Метеорологи вважають, що може випасти до 90 см снігу, а пориви вітру будуть досягати 120 км на годину. У штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс і Нью-Гемпшир введено надзвичайний стан

Національна метеорологічна служба США попередила, що снігопад, який може увійти в історію, наближається з північного сходу.

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Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо попередив жителів про неприпустимість порушення заборони на користування автотранспортом.

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