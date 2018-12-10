В Узбекистані правоохоронці на Корані заприсяглися не брати хабарів

Церемонія присяги співробітників правоохоронних органів проводиться в рамках державної програми з протидії корупції.

Співробітники правоохоронних органів Юкорічірчікського району Ташкентської області (Узбекистан) дали клятву на священному Корані, що не братимуть хабарів та не будуть займатися здирництвом.

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Як повідомляє «Озодлик» (узбецька служба «Радіо Свобода»), фотографія з церемонії «присяги» співробітників міліції Юкорічірчікського району поширилася в узбецькому сегменті соціальних мереж.

Як повідомив журналістам співробітник МВС Узбекистану, церемонія присяги співробітників правоохоронних органів проводиться в рамках державної програми з протидії корупції, метою якої є забезпечення виконання постанови президента Узбекистану «Про заходи щодо реалізації положень закону Узбекистану «Про протидію корупції».

Співробітник РВВС Юкорічірчікського району, який попросив не розголошувати його імені, повідомив журналістам, що «цього тижня особовий склад юкорічірчікської міліції тричі брав участь у зібранні, присвяченому питанням порушення норм етики та службової поведінки, протидії корупції та здирництва».

За його словами, церемонія присяги співробітників міліції пройшла за участю головного імама Юкорічірчікського району.

«Особовий склад юкорічірчікської міліції поклявся, приклавши руку на Коран на узбецькій мові, що не буде займатися хабарництвом та здирництвом», – розповів співрозмовник.

Раніше повідомлялося, що кравець з Сирії Мухаммед Махер Хадрі потрапив до Книги рекордів Гіннеса, вишивши нитками повний текст Корану.