Україна засуджує вбивство ісламістами японського заручника



Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

«Українському суспільству, яке саме потерпає від терору на Донбасі, добре відомий біль від загибелі невинних людей. Переконані, що жодні мотиви не можуть бути виправданням для тих, хто наважується зухвало відбирати людські життя», - наголосили в МЗС.

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Україна підтримує зусилля уряду Японії та її міжнародних партнерів, спрямовані на боротьбу з тероризмом та звільнення заручників, підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося, бойовики ”Ісламської держави” оголосили, що вбили одного з двох японських заручників, за яких вони раніше вимагали викуп у 200 млн доларів.