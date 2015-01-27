Нуланд: У брехню російських ЗМІ уже не вірять навіть самі росіяни

За її словами, у Росії як учасника Мінських домовленостей, що мають на меті покласти край конфліктові, треба спитати, чому державні російські засоби інформації "вивергають брехню про те, хто винен у насильстві", передає Радіо Свобода.

Деякі твердження російських засобів інформації "настільки безглузді", що в них уже не вірять і самі росіяни, додала вона.

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Крім того, виступаючи в аналітичному Інституті Брукінґза у Вашингтоні, Нуланд повідомила, що США розглянуть можливість надати Україні кредитні гарантії ще на 1 мільярд доларів, якщо Україна "йтиме курсом реформ".

Зазначимо, російські державні засоби інформації в повідомленнях на теми України дотримуються позиції і термінології Кремля, переважно цілком спотворюючи дійсність.