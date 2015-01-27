Віце-голова ПАРЄ: Санкції проти Росії неминучі

Про це в інтерв’ю “Німецькій хвилі” сказав заступник голови Парламентській Асамблеї Ради Європи Алекс Фішер.

“Під час дискусії виникло два табори — одні прагнули бути відкритими для переговорів з Росією і продовжувати переговори, а інші вимагали бути жорсткішими до російської делегації. Тут ідеться про те, щоб дати Москві чіткий сигнал, що ми очікуємо від неї дотримання мінських угод. З огляду на це є кілька пропозицій. Одна з тих була у доповіді. Це застосувати частину санкцій проти російської делегації. Приміром, заборона на участь російських спостерігачів на виборах, заборона на представлення звітів та доповідей”, — сказав Фішер.

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На його думку, такий хід подій став би “загостренням санкцій

"Але з іншого боку доповідач запропонував залишити Росії право голосу аж до літа. Це рішення далося дуже нелегко і в моніторинговому комітеті його прийняли лише з незначною перевагою голосів — 22 до 20. Дехто вимагав позбавити Росію права голосу до літа, щоб подивитися, як Росія дотримуватиметься угод", - зазначив віце-голова ПАРЄ.

Він наголосив, що з часу, коли Росію позбавили права голосу в ПАРЄ через анексію Криму, РФ “не зробила абсолютно нічого”, тож ПАРЄ слід ухвалити нове рішення.

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“Є країни, позиція яких цілком недвозначна, приміром, Україна, Грузія, Польща, країни Балтії. В інших країнах дискусії ведуться представниками різних партій. Сперечаються через деталі. Усе зводиться до питання права голосу. У решті питань усі, по суті, одностайні. Ясно одне: санкції неминучі. Ясно, що Росія має поступитися своєю політикою Раді Європи. Єдиним аспектом теперішньої дискусії є те, чи ми зробимо крок першими до Росії, чи будемо вичікувати, поки вона зробить крок першою у наш бік. А тоді ми могли б відреагувати поверненням права голосу”, — розповів Фішер.

Зазначимо, рішення щодо скасування або продовження санкцій щодо російської делегації ПАРЄ має ухвалити 28 січня.