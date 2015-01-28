Суд: Вбивці Литвиненка були впевнені, що причину його смерті ніколи не буде встановлено
Причетні до смерті колишнього співробітника російських спецслужб Олександра Литвиненка були впевнені, що причина його смерті ніколи не буде встановлена.
Про це заявив королівський адвокат Бен Еммерсон, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами Еммерсона, організатори вбивства Литвиненка не знали, що полоній залишає радіоактивний слід, були не в курсі особливостей полонію і погано розуміли, як з ним потрібно поводитися.
Крім цього, як зазначив королівський адвокат і представник вдови Литвиненка, в лікарні не було обладнання для виявлення альфа-випромінювання.
У вівторок в Лондоні почалися судові слухання за підсумками громадського розслідування причин смерті Литвиненка в листопаді 2006 року.
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Олександр Литвиненко помер 23 листопада 2006 року в лондонській лікарні "Юніверситі коледж" від отруєння радіоактивною речовиною полоній-210, доданим, як вважають британські слідчі, чай, який Литвиненко випив під час зустрічі з колишніми співробітниками ФСБ Андрієм Луговим (нині депутат Держдуми від ЛДПР) і Дмитром Ковтуном.
Головна мета громадського розслідування - відповісти на питання, чи була російська влада причетна до загибелі Литвиненка.
Основним підозрюваним у справі проходить Андрій Луговий, який заперечує висунуті на його адресу звинувачення, називаючи їх політично мотивованими.
На початку свого виступу на слуханнях Бен Еммерсон заявив, що у нього "немає ніяких сумнівів у винуватості Лугового і Ковтуна". Зі слів королівського адвоката, ніяких особистих причин для вбивства у них не було.
Також Бен Еммерсон підкреслив, що Литвиненко був "небезпечним джерелом інформації і критиком Кремля".