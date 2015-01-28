Суд: Вбивці Литвиненка були впевнені, що причину його смерті ніколи не буде встановлено

Про це заявив королівський адвокат Бен Еммерсон, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами Еммерсона, організатори вбивства Литвиненка не знали, що полоній залишає радіоактивний слід, були не в курсі особливостей полонію і погано розуміли, як з ним потрібно поводитися.

Крім цього, як зазначив королівський адвокат і представник вдови Литвиненка, в лікарні не було обладнання для виявлення альфа-випромінювання.

У вівторок в Лондоні почалися судові слухання за підсумками громадського розслідування причин смерті Литвиненка в листопаді 2006 року.

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Олександр Литвиненко помер 23 листопада 2006 року в лондонській лікарні "Юніверситі коледж" від отруєння радіоактивною речовиною полоній-210, доданим, як вважають британські слідчі, чай, який Литвиненко випив під час зустрічі з колишніми співробітниками ФСБ Андрієм Луговим (нині депутат Держдуми від ЛДПР) і Дмитром Ковтуном.

Головна мета громадського розслідування - відповісти на питання, чи була російська влада причетна до загибелі Литвиненка.

Основним підозрюваним у справі проходить Андрій Луговий, який заперечує висунуті на його адресу звинувачення, називаючи їх політично мотивованими.

На початку свого виступу на слуханнях Бен Еммерсон заявив, що у нього "немає ніяких сумнівів у винуватості Лугового і Ковтуна". Зі слів королівського адвоката, ніяких особистих причин для вбивства у них не було.

Також Бен Еммерсон підкреслив, що Литвиненко був "небезпечним джерелом інформації і критиком Кремля".