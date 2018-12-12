Серед поранених унаслідок стрілянини в Страсбурзі українців немає – постпред України в РЄ

Влада Франції запровадила підвищені заходи безпеки та перекрила дороги на Німеччину.

В результаті стрілянини в центрі Страсбурга (Франція) троє людей загинули, п’ятеро важко поранені.

Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

«У Страсбурзі таке: за останніми офіційними даними внаслідок стрілянини постраждали 14 людей, з них троє загинули, п’ятеро важко поранені і шестеро легко поранені», - зазначив він.

За словами Кулеби, усю ніч в постійному представництві України при Раді Європи працювала гаряча лінія.

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«Ніхто з українців про друзів/родичів, які не виходять на зв’язок, не повідомляв», - зауважив Кулеба.

"Наразі за попередніми даними, наданими на гарячій лінії Страсбурга, громадян України серед постраждалих немає. Проте ми будемо продовжувати уточнювати цю інформацію", - додав він.

Він наголосив, що влада Франції запровадила підвищені заходи безпеки та перекрила дороги на Німеччину.

«Різдвяний ярмарок (найстаріший в Європі, тому Страсбург називає себе столицею Різдва) не працюватиме в середу. Буде жалоба», - написав дипломат.

Як повідомлялося раніше, стрілянина у Страсбурзі сталася вчора пізно ввечері на вулиці Орфевр, у центрі міста.