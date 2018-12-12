Серед поранених унаслідок стрілянини в Страсбурзі українців немає – постпред України в РЄ
В результаті стрілянини в центрі Страсбурга (Франція) троє людей загинули, п’ятеро важко поранені.
Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.
«У Страсбурзі таке: за останніми офіційними даними внаслідок стрілянини постраждали 14 людей, з них троє загинули, п’ятеро важко поранені і шестеро легко поранені», - зазначив він.
За словами Кулеби, усю ніч в постійному представництві України при Раді Європи працювала гаряча лінія.
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«Ніхто з українців про друзів/родичів, які не виходять на зв’язок, не повідомляв», - зауважив Кулеба.
"Наразі за попередніми даними, наданими на гарячій лінії Страсбурга, громадян України серед постраждалих немає. Проте ми будемо продовжувати уточнювати цю інформацію", - додав він.
Він наголосив, що влада Франції запровадила підвищені заходи безпеки та перекрила дороги на Німеччину.
«Різдвяний ярмарок (найстаріший в Європі, тому Страсбург називає себе столицею Різдва) не працюватиме в середу. Буде жалоба», - написав дипломат.
Як повідомлялося раніше, стрілянина у Страсбурзі сталася вчора пізно ввечері на вулиці Орфевр, у центрі міста.