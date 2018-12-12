У Британії запустили процедуру голосування щодо вотуму недовіри прем'єр-міністру Мей

Необхідний для запуску процедури голосування поріг у 15% звернень з боку парламентарів був перевищений.

Голова керівного комітету Консервативної партії Великобританії Грем Бреді повідомив про запуск процедури голосування щодо вотуму недовіри прем'єр-міністру країни Терези Мей.

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Про це повідомляє Sky News. За його словами, необхідний для запуску процедури голосування поріг у 15% звернень з боку парламентарів було перевищено. Він також зазначив, що голоси будуть прораховані відразу ж і результат голосування оголосять у стислі терміни.

Раніше джерела повідомляли, що консерватори подали необхідну кількість звернень для вотуму недовіри Мей.