У Британії запустили процедуру голосування щодо вотуму недовіри прем'єр-міністру Мей
10:26, 12 грудня 2018Світ
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Необхідний для запуску процедури голосування поріг у 15% звернень з боку парламентарів був перевищений.
Тереза Мей / REUTERS
Голова керівного комітету Консервативної партії Великобританії Грем Бреді повідомив про запуск процедури голосування щодо вотуму недовіри прем'єр-міністру країни Терези Мей.
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Про це повідомляє Sky News. За його словами, необхідний для запуску процедури голосування поріг у 15% звернень з боку парламентарів було перевищено. Він також зазначив, що голоси будуть прораховані відразу ж і результат голосування оголосять у стислі терміни.
Раніше джерела повідомляли, що консерватори подали необхідну кількість звернень для вотуму недовіри Мей.
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