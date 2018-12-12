"Жахлива атака": Мей та Столтенберг засудили стрілянину в Страсбурзі
Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тереза Мей, Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг засудили стрілянину в Страсбурзі.
Про це світові лідери написали у Twitter.
Зокрема, Курц зазначив: «Мої думки - з жертвами сьогоднішньої боягузливої стрільби в Страсбурзі, яку я рішуче засуджую».
«Нас не залякати, і ми завжди будемо захищати наші європейські цінності, а також наш європейський спосіб життя», - додав канцлер Австрії.
Читайте такожСеред поранених унаслідок стрілянини в Страсбурзі українців немає – постпред України в РЄ
У свою чергу Мей заявила, що вона шокована і засмучена «жахливою атакою» в Страсбурзі.
«Мої думки з усіма постраждалими і французьким народом», - написала британський прем’єр.
Столтенберг також рішуче засудив стрілянину у Страсбурзі: «Я рішуче засуджую безглузду атаку в Страсбурзі. Мої думки з родинами та друзями загиблих і з усіма постраждалими. Ми стоїмо разом з Францією, захищаючи наші цінності та відкрите суспільство».
Як відомо, пізно ввечері 11 грудня сталася стрілянина у центрі Страсбурга, на вулиці Орфевр, внаслідок якої троє людей загинули.