"Жахлива атака": Мей та Столтенберг засудили стрілянину в Страсбурзі

Мей заявила, що вона шокована і засмучена «жахливою атакою» в Страсбурзі, Столтенберг висловив підтримку Франції, а Курц у зв’язку зі стріляниною запевнив у подальшому захисті європейських цінностей.

Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тереза Мей, Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг засудили стрілянину в Страсбурзі.

Про це світові лідери написали у Twitter.

Зокрема, Курц зазначив: «Мої думки - з жертвами сьогоднішньої боягузливої стрільби в Страсбурзі, яку я рішуче засуджую».

«Нас не залякати, і ми завжди будемо захищати наші європейські цінності, а також наш європейський спосіб життя», - додав канцлер Австрії.

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У свою чергу Мей заявила, що вона шокована і засмучена «жахливою атакою» в Страсбурзі.

«Мої думки з усіма постраждалими і французьким народом», - написала британський прем’єр.

Столтенберг також рішуче засудив стрілянину у Страсбурзі: «Я рішуче засуджую безглузду атаку в Страсбурзі. Мої думки з родинами та друзями загиблих і з усіма постраждалими. Ми стоїмо разом з Францією, захищаючи наші цінності та відкрите суспільство».

Як відомо, пізно ввечері 11 грудня сталася стрілянина у центрі Страсбурга, на вулиці Орфевр, внаслідок якої троє людей загинули.