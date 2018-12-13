У Пентагоні застерегли Туреччину від односторонніх військових операцій в Сирії

Раніше президент Туреччини оголосив про підготовку Анкарою наступу на курдські загони самооборони YPG.

Будь-які односторонні дії Туреччини на північному сході Сирії "неприпустимі" і викликають серйозні побоювання.

Про це йдеться в заяві представника Пентагону Шона Робертсона, передає dw.com.

Його коментар послідував у відповідь на оголошення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про підготовку Анкарою наступу на курдські загони самооборони YPG.

"Односторонні військові операції на північному сході Сирії, здійснювані будь-якою стороною, особливо якщо американські військові можуть бути присутніми там або поблизу (цієї зони. - Ред.), викликають серйозну стурбованість", - підкреслив Робертсон.

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"Ми б вважали такі дії неприйнятними", - додав він.

Представник оборонного відомства США уточнив, що Вашингтон визнає необхідність забезпечення безпеки на кордоні Туреччини з Сирією.

У той же час Робертсон звернув увагу на ту роль, яку курдські загони народної самооборони відіграють у боротьбі з джихадистським угрупованням "Ісламська держава".

Операція на схід від Євфрату означає, що турецькі війська будуть діяти в зоні військового впливу США.

Загони YPG, діючі лише в Сирії, близькі до забороненої в Туреччині Курдської робочої партії (КРП). Туреччина вважає обидві ці організації терористичними. Однак ЄС і США включили в список терористичних організацій лише КРП.

Між тим YPG обіцяла потужний опір на випадок нової військової операції Туреччини в північній частині Сирії. "Наші сили готові відбити будь-який напад на нашу територію", - заявив представник загонів YPG Нурі Махмуд.

Він звинуватив Туреччину в підтримці ІД, а Ердогана - в прагненні продемонструвати світові своє бажання перекроїти карту регіону.