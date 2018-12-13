На Гаваях впав у воду винищувач ВПС США

Пілота у важкому стані доставили в лікарню.

Винищувач Hawker Hunter, який брав участь у військових навчаннях, впав у воду через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Гонолулу.

Відзначається, що винищувач впав у воду неподалік від острова Оаху. Про це повідомляє ABC.

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За даними телеканалу, літаком керував 47-річний пілот, якому вдалося катапультуватися. Повідомляється, що його у важкому стані доставили в лікарню.

В ABC не уточнили, чи був льотчик єдиною людиною, яка перебувала на борту Hawker Hunter.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Японії зіткнулися винищувач і літак-заправник США.