На Гаваях впав у воду винищувач ВПС США
10:40, 13 грудня 2018Світ
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Пілота у важкому стані доставили в лікарню.
Літаком керував 47-річний пілот / фото baesystems.com
Винищувач Hawker Hunter, який брав участь у військових навчаннях, впав у воду через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Гонолулу.
Відзначається, що винищувач впав у воду неподалік від острова Оаху. Про це повідомляє ABC.
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За даними телеканалу, літаком керував 47-річний пілот, якому вдалося катапультуватися. Повідомляється, що його у важкому стані доставили в лікарню.
В ABC не уточнили, чи був льотчик єдиною людиною, яка перебувала на борту Hawker Hunter.
Раніше повідомлялося, що біля берегів Японії зіткнулися винищувач і літак-заправник США.
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