этот материал доступен на русском

На Гаваях впав у воду винищувач ВПС США

10:40, 13 грудня 2018
Світ
633 0
Літаком керував 47-річний пілот / фото baesystems.com

Винищувач Hawker Hunter, який брав участь у військових навчаннях, впав у воду через кілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Гонолулу.

Відзначається, що винищувач впав у воду неподалік від острова Оаху. Про це повідомляє ABC.

Читайте такожБіля берегів Японії зіткнулися винищувач і літак-заправник США

За даними телеканалу, літаком керував 47-річний пілот, якому вдалося катапультуватися. Повідомляється, що його у важкому стані доставили в лікарню.

В ABC не уточнили, чи був льотчик єдиною людиною, яка перебувала на борту Hawker Hunter.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Японії зіткнулися винищувач і літак-заправник США.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #винищувач США