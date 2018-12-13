Порятунок з пекла: у Техасі поліція врятувала хлопчика з палаючого будинку (відео)

Полум'я знищило сходи, поліція боялася, що рятувальники не встигнуть приїхати.

Поліція Техасу дивом урятувала хлопчика з будинку, охопленого вогнем.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Дім спалахнув на світанку, і 10-річний школяр опинився у вогняній пастці на другому поверсі.

Полум'я знищило сходи, копи боялися, що рятувальники не встигнуть приїхати. Тож наказали хлопцю стрибати. Наляканий малий довго вагався. Врешті один із правоохоронців жбурнув кийка та розбив вікно і дитина зістрибнула просто в руки поліцейських.

За кілька хвилин приїхали пожежники та витягнули маму школяра, але вже драбиною.