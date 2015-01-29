США повідомляють про нові повітряні удари проти «Ісламської держави» в Сирії

Про це повідомилоі командування коаліційної операції, пише Радіо Свобода.

За повідомленням, удари вразили 12 тактичних одиниць бойовиків і транспортний засіб, знищили 9 вогневих позицій, тренувальний табір і три будівлі.

Загони Курдської народної самооборони в переважно курдському за населенням регіоні на півночі Сирії ще позавчора оголосили про повне визволення від сил «Ісламської держави» міста Айн-аль-Араб на півночі Сирії, на самому кордоні з Туреччиною, більше відомого у світі за його курдською назвою Кобане чи Кобані. Але, за даними американської розвідки, наразі визволено близько 90 відсотків території міста.

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Це місто стало символом спротиву ісламістам із «Ісламської держави», які минулого року захопили значні території в Сирії й сусідньому Іраку. Минулої осені нападники поступово захопили більшість курдських за населенням сіл навколо Кобане, але за чотири місяці боїв так і не змогли захопити саме місто, втративши там понад тисячу своїх бойовиків.