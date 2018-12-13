Соцмережі знайшли у супергеройському всесвіті Marvel Миколу Баскова та Віру Брежнєву

У всесвіті Marvel, Басков – «один з найкращих тенорів світу», що веде життя плейбоя.

У всесвіт Marvel, відомий такими супергероями як Месники та Людина-Павук, ввели зірок російської естради – Миколу Баскова та Віру Брежнєву.

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Одним з перших увагу на це звернули користувачі спільноти Kinda Geek соцмережі «Вконтакте». Так Басков фігурує у вікі-энциклопедії з кінематографічного всесвіту Marvel. Він з'являється в серії коміксів The Avengers Prelude: Black Widow Strikes. Комікси присвячені російській героїні Marvel – супершпигуну Наталії Романовій.

У всесвіті Marvel, Басков – «один з найкращих тенорів світу», що веде життя плейбоя.

Крім того, надалі користувачі з'ясували, що в цих коміксах є співачка Віра Брежнєва. За сюжетом, Брежнєва відпочиває в Сочі після запису свого кліпу, коли Романова дзвонить їй та представляється продюсером музичного каналу. Таким чином Романова намагалася забезпечити собі алібі.

DTF

Комікс The Avengers Prelude: Black Widow Strikes, що складається з трьох випусків, побачив світ ще у 2012 році. Події серії розгортаються у кінематографічному всесвіті Marvel, між подіями фільму «Залізна людина 2» та «Месники».

Раніше повідомлялося, що у восьмому випуску серії коміксів «Годинник Судного дня» від DC Comics з'явився президент Росії Володимир Путін, готовий розв'язати війну з США.