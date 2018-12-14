Пол Маккартні став жертвою пограбування
12:41, 14 грудня 2018Світ
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Офіційні представники сера Пола відмовилися коментувати подробиці інциденту.
REUTERS
Культовий британський музикант Пол Маккартні став жертвою пограбування. Лондонський будинок 76-річного артиста пограбували напередодні концерту екс-«Бітла» в Ліверпулі в рамках британського етапу світового турне Freshen Up.
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Про це в п'ятницю повідомила газета The Daily Mail. Офіційні представники сера Пола відмовилися коментувати подробиці інциденту.
Тому досі невідомо, чи вдалося викрадачам унести що-небудь цінне, у скільки оцінюється збиток і де були співак і його дружина Ненсі Шевелл в момент пограбування.
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