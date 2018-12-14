Парламент Косова проголосував за створення власної армії

Парламент Косова ухвалив низку законів, необхідних для створення власної армії, ще більше посиливши напругу у відносинах з Сербією. НАТО вважає це рішення несвоєчасним.

Парламент Косова у п'ятницю, 14 грудня, проголосував за створення армії цієї країни.

Голоси за це віддали 107 депутатів у 120-місному парламенті, винятком стали лише представники сербської меншини, які бойкотували голосування, передає DW.

Депутати ухвалили пакет з трьох законів для створення міністерства оборони та перетворення існуючих Сил безпеки Косово (СБК) в армію.

Нова армія збереже назву - СБК, але тепер матиме мандат на оборону країни. Передбачається, що через 10 років армія матиме у своєму складі п'ять тисяч військовослужбовців та три тисячі резервістів, повідомляє агенція AP. Зараз Сил безпеки Косова налічують чотири тисячі людей.

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Президент Сербії Александар Вучич обвинуватив Приштину у створенні загрози сербам, які живуть на території Косова. Своєю чергою прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич заявила, що її країна "залишиться на своєму шляху миру та процвітання".

"Для мене це важкий день, а не день, який сприяє співпраці у регіоні", - сказала вона. На знак незгоди із створенням армії серби на півночі Косова розвісили на вулицях та балконах сербські прапори. Тим часом на мосту в етнічно розділеному місті Митровиця були розміщені миротворці НАТО.

Тим часом в НАТО виступили проти створення косовської армії. "Я шкодую, що це рішення було ухвалено всупереч занепокоєнням, висловленим НАТО. Хоча дійсно Косово в принципі слід приймати рішення про трансформацію СБК, ми чітко вказали, що був обраний поганий момент", - заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

З моменту проголошення незалежності Косова від Сербії у 2008 році, остання продовжує наполягати на своєму суверенітеті над територією Косова. На території Сербії проживають близько 55 тисяч етнічних албанців, а на території Косова - 100 тисяч сербів. Половина з них мешкають на півночі країни. Вони не визнають албанської влади і вважаючи себе громадянами Сербії.