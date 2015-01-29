Німецьке видання розкрило шпигунські схеми Росії в Німеччині

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на німецьку газету Frankfurter Allgemeine.

На тлі викриття і затримання російських шпигунів у США стали відомі подробиці роботи розвідки РФ і в інших країнах. Видання пише, що останнім часом німецька контррозвідка відзначає активізацію російських спецслужб.

“Центром шпигунства є посольство РФ в Берліні: приблизно третина з 120 працюючих у Німеччині російських дипломатів працюють на російські розвідслужби або яким-небудь чином пов'язані з ними, стверджують у Відомстві з охорони конституції Німеччини. Крім цього, займаються збором розвідданих співробітники авіакомпанії Аерофлот, різних російських новинних агентств, а джерелами найчастіше виступають журналісти, причому не тільки російські. Наприклад, нещодавно з'ясувалося, що російські спецслужби користувалися послугами італійських журналістів", - повідомляє видання.

Найбільш пріоритетними цілями для російських шпигунів у Німеччині є зовнішня, оборонна, фінансова, енергетична та європейська політика ФРН, продовжує Frankfurter Allgemeine.

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“Зараз найбільший інтерес, за інформацією німецької контррозвідки, Росія проявляє по відношенню до різних політиків, політичних партій і суспільних груп до економічних санкцій проти Росії, а метою є депутати Бундестагу і співробітники міністерств. Тим не менш, шпигуни, як правило, воліють не виходити прямо на них, а на співробітників політичних фракцій, через чиї руки проходить діловодство. Також багату на сировину Росію вкрай цікавить німецька енергетична політика: Москва хоче отримати відповідь на питання, як Німеччина, будучи однією з найбільш потужних економік світу, збирається компенсувати відмову від ядерної енергії і яка роль при цьому відводиться поновлюваних джерел енергії", - йдеться в статті.

Крім агентів, при зборі інформації Росія також використовує останні технічні розробки, стверджує автор статті. Так, на початку 2013 року з'явилися відомості про широкомасштабний шпигунстві російських спецслужб в кіберпросторі проти МЗС ФРН, посольств у країнах Східної Європи і німецьких міністерств. Операція називалася Червоний жовтень, пише видання.