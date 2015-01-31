У чоловіка заарештованої за "держзраду" росіянки можуть відібрати дітей
00:12, 31 січня 2015Світ
1973 0
Чоловік заарештовано за звинуваченням нібито в "державній зраді" жительки міста Вязьма Світлани Давидової Анатолій Горлов може втратити дітей.
Батько сімох дітей побоюється, що може втратити дітей
Про це багатодітний батько розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За його словами, він приїхав до Москви у пошуках адвоката і доручив сестрі і бабусі доглядати за залишеним сімейством.
Однак, як тільки покинув рідне місто, йому зателефонувала сестра і повідомила, що до них додому прийшли органи опіки нібито, щоб зафіксувати відсутність Горлова.
Читайте такожДії росіянки, яку звинувачують у державній зраді, не є злочином - адвокат
Це було зроблено за вказівкою обласного департаменту освіти.
Батько сімох дітей побоюється, що в подальшому це може стати підставою для адміністративних заходів, наприклад, для оформлення опіки над дітьми.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter