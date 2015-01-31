У чоловіка заарештованої за "держзраду" росіянки можуть відібрати дітей

Про це багатодітний батько розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, він приїхав до Москви у пошуках адвоката і доручив сестрі і бабусі доглядати за залишеним сімейством.

Однак, як тільки покинув рідне місто, йому зателефонувала сестра і повідомила, що до них додому прийшли органи опіки нібито, щоб зафіксувати відсутність Горлова.

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Це було зроблено за вказівкою обласного департаменту освіти.

Батько сімох дітей побоюється, що в подальшому це може стати підставою для адміністративних заходів, наприклад, для оформлення опіки над дітьми.