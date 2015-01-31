Меркель: нового списання боргів Греції не буде
Німеччина та ЄС готові допомагати Греції та іншим постраждалим від кризи країнам, якщо ті дотримуватимуться політики економії, наголосила канцлер Німеччини. Але нового списання боргів Афінам не буде.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель виключила можливість нового списання боргів Греції.
"Приватні інвестори вже добровільно відмовилися від частини своїх кредитів, банки вже списали Греції мільярди. Я не бачу можливості для нового списання боргів", - заявила Меркель в інтерв'ю газеті Hamburger Abendblatt, оприлюдненому в суботу, 31 січня, пише «Німецька хвиля».
Подальша фінансова допомога Афінам може бути надана, лише якщо Греція продовжить курс реформ, підкреслила канцлерка Німеччини.
"Європа буде і надалі демонструвати солідарність з Грецією та іншими державами, які особливо сильно постраждали від кризи, якщо ці країни будуть докладати зусиль у сфері реформ і економії. Ми, тобто Німеччина та інші європейські партнери, у нинішній час чекаємо, яку концепцію запропонує нам грецький уряд ", - сказала Ангела Меркель.
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Своєю чергою, міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле застеріг від подальших дискусій про списання боргів Греції. "Будь я відповідальним грецьким політиком, я не став би вести дебати про списання боргів", - заявив він в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt.
Кому відомо про умови фінансування грецької заборгованості, ті знають, що до 2020 року жодних проблем бути не може, тому немає підстав спекулювати з приводу списання боргів, зазначив Шойбле.
Нагадаємо, із перемогою на парламентських виборах у Греції ліворадикальної партії СІРІЗА новий прем’єр Алексис Ципрас заявив, що його країна відмовляється від політики економії, якої вимагає ЄС, та наполягає на списанні з неї боргових зобов’язань.