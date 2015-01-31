Меркель: нового списання боргів Греції не буде

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель виключила можливість нового списання боргів Греції.

"Приватні інвестори вже добровільно відмовилися від частини своїх кредитів, банки вже списали Греції мільярди. Я не бачу можливості для нового списання боргів", - заявила Меркель в інтерв'ю газеті Hamburger Abendblatt, оприлюдненому в суботу, 31 січня, пише «Німецька хвиля».

Подальша фінансова допомога Афінам може бути надана, лише якщо Греція продовжить курс реформ, підкреслила канцлерка Німеччини.

"Європа буде і надалі демонструвати солідарність з Грецією та іншими державами, які особливо сильно постраждали від кризи, якщо ці країни будуть докладати зусиль у сфері реформ і економії. Ми, тобто Німеччина та інші європейські партнери, у нинішній час чекаємо, яку концепцію запропонує нам грецький уряд ", - сказала Ангела Меркель.

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Своєю чергою, міністр фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле застеріг від подальших дискусій про списання боргів Греції. "Будь я відповідальним грецьким політиком, я не став би вести дебати про списання боргів", - заявив він в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt.

Кому відомо про умови фінансування грецької заборгованості, ті знають, що до 2020 року жодних проблем бути не може, тому немає підстав спекулювати з приводу списання боргів, зазначив Шойбле.

Нагадаємо, із перемогою на парламентських виборах у Греції ліворадикальної партії СІРІЗА новий прем’єр Алексис Ципрас заявив, що його країна відмовляється від політики економії, якої вимагає ЄС, та наполягає на списанні з неї боргових зобов’язань.