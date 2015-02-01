Франція виступила проти списання заборгованості Греції

Заява була зроблена ним за кілька годин до початку переговорів у Парижі з його грецьким колегою Янісом Варуфакісом, передає ТАСС.

"З Грецією можна вести переговори, можливо домовитися про перенесення строків платежів, можна знизити розмір її заборгованості, але повністю ліквідувати її не можна", - підкреслив Сапен, виступаючи в ефірі французького телеканалу "Каналь плюс".

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"Я вважаю, що проведення переговорів щодо заборгованості - законне право уряду Греції", - зазначив також він.

Нагадаємо, раніше в Європейському парламенті назвали неприйнятною поведінку нового уряду Греції, який зайняв відверто проросійську позицію і заявив про незгоду з позицією Євросоюзу щодо подій на сході України і причетності до цього РФ.