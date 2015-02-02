На Туреччину обрушився ураган: 5 загиблих

У провінції Бурса загинули три людини, понад 110 поранено, 300 будинків залишилися без дахів, пошкоджено понад 100 автомобілів, повідомляє агентство Anadolu з посиланням на губернатора провінції.

У провінції Баликесір дві людини загинули під завалами і покрівлями своїх будинків, пише РІА Новости Україна.

Авіакомпанія Turkish Airlines повідомила на своєму сайті про скасування через погані погодні умови 65 внутрішніх і 59 міжнародних рейсів.

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Припинено поромне сполучення між європейською і азійською частинами Стамбула. У провінціях Бурса і Ялова сильний вітер призвів до відключення електрики в багатьох населених пунктах через обрив лінії електропередач.

У ніч на понеділок різко посилився вітер і в Анкарі. Про постраждалих в турецькій столиці поки що інформації немає.