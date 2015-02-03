Кожна поступка заохочуватиме Росію до подальшої агресії - Коморовський

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це Коморовський сказав сьогодні в ефірі польського радіо TOK FM.

"Якщо (конфлікт з Україною) не завершиться відмовою Росії від агресивної політики, то кожна поступка буде сприйматися як дозвіл і заохочення для продовження такої агресивної політики", - сказав президент Польщі.

За словами Коморовського, Захід мусить не допустити, аби цей конфлікт був вирішений шляхом "мілітарного тріумфу сильнішого над слабшим", а Україна має зберегти свою територіальну цілісність.

Читайте такожПольща не хоче зіпсувати росіянам їхнє святкування "мілітарного тріумфу" - президентСеред найважливіших завдань він назвав необхідність збереження європейської єдності щодо цього конфлікту і наголосив на тому, що події в Україні особливо стосуються Польщі, яка є її безпосереднім західним сусідом.

Як сказав Коморовський, влада Польщі має перебувати в авангарді не лише в питанні збереження територіальної цілісності України, але й у намаганнях відновити довіру між Євросоюзом і РФ.

Коморовський також запевнив, що, як і раніше, вважає можливим продаж Польщею зброї Україні, оскільки не існує жодної заборони на такі поставки.