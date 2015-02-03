НАТО засудить підписання Москвою угод з Абхазією та Південною Осетією

Про це напередодні засідання міністрів оборони НАТО, яке відбудеться 5 лютого, повідомив високопоставлений чиновник НАТО. Як відомо, в рамках зустрічі міністрів НАТО відбудеться засідання Комісії Грузія-НАТО.

"Міністри засудять крок, який був зроблений Росією щодо поглиблення повзучої анексії Абхазії та Південної Осетії та так звану угоду між Абхазією та Москвою. Наприклад, збройні сили Абхазії мають командування Москви. Ми очікуємо, що аналогічна угода, навіть ще гірша, буде підписана з Південною Осетією, яка піде далі в інтеграційних економічних, військових, соціальних та культурних аспектах Південної Осетії з Росією. Ми очікуємо, що це станеться найближчими тижнями, і союзники засуджують ці кроки", - сказав він.

Читайте такожУкраїна не визнає договір Росії і АбхазіїЧиновник НАТО повідомив, що з Тбілісі досягнуто домовленості провести навчання у цьому році. "У нас будуть періодичні, але регулярні навчання в Грузії, які є частиною нашої програми", - додав він.