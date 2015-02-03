Помічник Генсека НАТО: Альянс не бере участь в АТО на Донбасі

Про це заявив помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань Джеймс Аппатурай, коментуючи повідомлення ЗМІ про участь англомовних бійців у збройних діях на сході України в лавах ЗСУ, пише ТАСС.

Аппатурай підкреслив, що "знайти англомовну людину у світі не важко".

"Насправді у нас є фахівці в Україні, але немає ніякого персоналу в Східній Україні, немає ніякого персоналу, який би давав будь-які поради з проведення бойових операцій або сприяв у їх проведенні", - запевнив помічник генсека НАТО.

Читайте такожСтолтенберг відповів Путіну про "натовський легіон": іноземні війська в Україні є, але вони російські

Говорячи про діяльність радників альянсу в Україні, Аппатурай повідомив, що "допомагають у відновленні українських структур в сфері оборони і безпеки".

"Йдеться про давно існуючі напрямки довгострокового співробітництва: про відновлення структур безпеки, вдосконалення систем кібербезпеки, сприяння в адаптації відставних військових до цивільного життя, реалізацію програм медичної реабілітації", - пояснив він.

Аппатурай додав, що в НАТО є програми "підвищення професійної кваліфікації українських офіцерів, але це навчання проводиться тільки в школах".