Розвідка США: Росія створює на сході України довготривалий конфлікт

Про це йдеться в заяві директора Розвідувального управління міністерства оборони (РУМО) США генерал-лейтенанта Вінсента Стюарта, поширеному на слуханнях в Конгресі на тему глобальних загроз, повідомляє ТАСС.

У ньому наголошується, що, на думку РУМО, дії Москви щодо України "відповідають новій військовій доктрині та стратегії Росії, яка буде викликати подальшу тривогу у сусідніх держав".

Розвідувальне управління Пентагону вважає, що Росія успішно відновила цю доктрину, щоб передбачити можливість використання "нових методів військових дій", і "досягла суттєвого прогресу в модернізації своїх ядерних і звичайних озброєнь".

"Ми очікуємо, що в 2015 році військова активність Росії збережеться на високому рівні", - повідомив генерал Стюарт.

За оцінками відомства, Росія прагне створити такі збройні сили, які "будуть менші і маневреніші" і зможуть в перспективі виконувати різноманітніші завдання. РУМО прогнозує, що, незважаючи на економічні труднощі, ВС РФ у 2015 році візьмуть участь у великій кількості навчань і продовжать переозброєння.

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У Пентагоні також вважають, що Росія як і раніше буде надавати особливого значення своїм стратегічним ядерним силам і продовжить модернізацію мобільних міжконтинентальних балістичних ракет. На думку РУМО, Москва буде прагнути поставити на озброєння додаткові ракетні комплекси "Тополь-М" і продовжить розробку комплексу МБР "Рубіж", балістичних ракет на підводних човнах "Булава" і "наступного покоління крилатих ракет".

Глава про Росію включена в заяві директора РУМО в розділ "Регіональні загрози", в який також увійшли глави про Китаї, КНДР, Близький Схід, Північну Африку та інші регіони. В розділі "Глобальні загрози" згадані кібербезпека, розповсюдження зброї масового знищення, балістичних ракет, "перспективних звичайних озброєнь" і смертельно небезпечних інфекційних захворювань.

Разом з директором РУМО на слуханнях в комітеті у справах збройних сил Палати представників Конгресу виступили керівники розвідувального та оперативного управлінь Комітету начальників штабів збройних сил США Марк Чендлер і генерал лейтенант Вільям Мейвілл. Вони попросили вважати невелику доповідь, підготовлену генералом Стюартом, їхньою спільною заявою.