У Норвегії подавання милостині може загрожувати роком в'язниці

Спочатку законопроект розроблявся в рамках програми боротьби з організованими групами професійних жебраків, проте його межі були розширені, повідомляє РИА Новости.

"Ми повинні дати співробітникам поліції законні права, щоб вони могли вжити суворих заходів проти осіб, які сприяють припливу жебраків, часто в складі великих груп", - прокоментував необхідність прийняття нового закону держсекретар Міністерства юстиції Норвегії Відар Брієн-Карлсен.

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Остаточне рішення щодо законопроекту має бути прийняте до 15 лютого. У разі якщо законопроект набуде чинності, люди, причетні до організованих груп жебраків, отримають тюремний термін до року, таке само покарання передбачено для тих, хто допомагає безпритульним.