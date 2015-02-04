У Тайвані літак впав у річку прямо посеред міста (відео)

Інцидент стався 4 лютого. За даними місцевих ЗМІ, авіалайнер ATR 72-600, що належить авіакомпанії TransAsia, здійснив аварійну посадку в річку. На момент падіння на борту літака знаходилися більше 50 осіб. Про це повідомляє ТСН з посиланням на ВВС.

Десять осіб вдалося врятувати, проте інші досі залишаються заблокованими в салоні.

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За попередньою версією, літак зачепив автодорожній міст і впав у річку. На місці події працює група рятувальників. Зараз місцеві ЗМІ повідомляють про двох загиблих в результаті падіння літака.

Одному з водіїв вдалося зняти момент стрімкого падіння авіалайнера в річку.