В катастрофі літака в Тайвані загинула дюжина осіб (відео)

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на South China Morning Post.

Турбогвинтовий літак ATR 72-600, на борту якого знаходилося 58 осіб (включаючи пасажирів і членів екіпажу), впав у річку недалеко від столиці Тайбея через кілька хвилин після зльоту з аеропорту, зачепивши крилом автомобільну естакаду і машину таксі на ній. Літак здійснював внутрішній рейс з Тайбея на острови архіпелагу Цзіньмень.

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Пасажири, які не постраждали при падінні, змогли одягнути рятувальні жилети і самі вибратися з річки, ще деяких потім витягли рятувальники. На даний момент відомо про 16 постраждалих - 14 з числа тих, що перебували на борту і двох пасажирів таксі, яке він зачепив крилом при падінні. Доля ще 30 осіб залишається невідомою.

Момент аварії зафіксували відеореєстратори декількох автомобілів, що проїжджали в цей час по мосту. Причини падіння літака поки що залишаються невідомими.