В катастрофі літака в Тайвані загинула дюжина осіб (відео)
В результаті катастрофи літака вТайвані загинули, за останніми даними, 12 осіб. Ще кілька десятків поки вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на South China Morning Post.
Турбогвинтовий літак ATR 72-600, на борту якого знаходилося 58 осіб (включаючи пасажирів і членів екіпажу), впав у річку недалеко від столиці Тайбея через кілька хвилин після зльоту з аеропорту, зачепивши крилом автомобільну естакаду і машину таксі на ній. Літак здійснював внутрішній рейс з Тайбея на острови архіпелагу Цзіньмень.
Читайте такожУ Тайвані літак впав в річку прямо посеред міста (відео)
Пасажири, які не постраждали при падінні, змогли одягнути рятувальні жилети і самі вибратися з річки, ще деяких потім витягли рятувальники. На даний момент відомо про 16 постраждалих - 14 з числа тих, що перебували на борту і двох пасажирів таксі, яке він зачепив крилом при падінні. Доля ще 30 осіб залишається невідомою.
Момент аварії зафіксували відеореєстратори декількох автомобілів, що проїжджали в цей час по мосту. Причини падіння літака поки що залишаються невідомими.