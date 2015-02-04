Парламент Великобританії дозволив народжувати дитину від трьох батьків

Про це повідомляє Дождь з посиланням на NBC News.

Даний спосіб зачаття повинен дозволити людям із серйозними дефектами в мітохондріальній ДНК мати здорових дітей. Однак таке лікування поки перебуває на стадії вивчення у Великобританії та США.

Згідно з процедурою, ДНК дитини складатиметься з ДНК матері, батька й жінки-донора. Завдяки комбінуванню лікарі зможуть створювати ембріони, вільні від спадкових захворювань, в тому числі сліпоти й епілепсії. З часом, прогнозують науковці, можуть з'явитися покоління людей без генетичних хвороб.

Читайте такожЧерез помилку під час ЕКЗ італійка виношує чужу двійнюРаніше, в 2001 році, схожу техніку комбінування ДНК застосували до 30 ембріонів у США, але сама перспектива появи на світ дітей, у яких буде одразу троє батьків, здалася тоді американському МОЗ неоднозначною. Тому програму закрили, а за розвитком народжених внаслідок експерименту немовлят довгострокового наукового спостереження не велося.

Лобіює цю ініціативу у Великобританії урядове Управління запліднення людини і ембріології при Департаменті охорони здоров'я. У 2008 році відомство дозволило створення ембріонів-гібридів людини і тварини.

Генетичні модифікації людини, які можуть бути успадковані, заборонені більш ніж в 40 країнах світу.