У Росії в ДТП загинули 11 людей, можливо, українців

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління МВС по регіону.

«Сьогодні вранці, близько 7 години, між селами Совєтське і Осадче Алексєєвського району відбулося лобове зіткнення мікроавтобуса «Мерседес-бенц» і «КАМАЗ». У мікроавтобусі перебувало 14 осіб, 11 з них загинули, громадянство потерпілих встановлюється, але імовірно – це громадяни України», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, зараз на місці працюють співробітники ДІБДР і екстрених служб.

Читайте такожУ Білорусі мікроавтобус з українцями зіткнувся з вантажівкою, троє людей загинулиЗа попередніми даними, мікроавтобус з пасажирами рухався з боку Бєлгорода убік Россоші. На ділянці автодороги Бєлгород-Павловськ водій автобуса допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з одним із трьох великовантажних автомобілів, що рухалися у зустрічному напрямку.

Як пояснюють співробітники ДІБДР, ця ділянка дороги пряма, проїжджа частина оброблена піщано-соляною сумішшю. Є вірогідність, що супутньою причиною виникнення ДТП могла стати неуважність водія мікроавтобуса. Обставини аварії з'ясовуються.