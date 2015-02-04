Число жертв катастрофи літака в Тайвані зросло до 19 осіб

Про це повідомляє «Дождь» з посиланням на Сіньхуа.

24 людини досі вважаються зниклими безвісти. Також повідомляється, що рятувальникам вдалося дістати «чорний ящик» літака ATR-72.

Буквально через хвилину після того, як літак злетів, пілот судна почав посилав сигнали про неполадки. Через дві хвилини після початку польоту диспетчер втратив зв'язок з екіпажем.

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Глава TransAsia Airways Пітер Чен вже висловив свої співчуття сім'ям загиблих.

Нагадаємо, літак ATR-72 компанії TransAsia Airways вранці 4 лютого при зльоті зачепив крилом естакаду в околицях Тайбея і впав в річку, яка знаходиться поруч з нею. Всього на борту перебувало 58 осіб.