Кількість жертв катастрофи літака в Тайвані вже перевищила 20 осіб

З 53 пасажирів і п'ять членів екіпажу вижили 15 осіб, повідомляє Новое Время з посиланням на Taiwan News. Всі вони доставлені в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Рятувальникам вже вдалося витягти "чорні ящики". Пошуки тривають. Імовірно, у фюзеляжі літака знаходяться люди.

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Рейс ATR-72-600 авіакомпанії TransAsia виконував внутрішній рейс зі столиці Тайбея на острови архіпелагу Цзіньмень в західній частині Тайваньської протоки. Вранці 4 лютого при зльоті літак зачепив естакаду і впав у річку.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, через дві хвилини після зльоту пілот подав сигнал лиха, повідомивши про неполадки в двигуні.