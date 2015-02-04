У Росії частини кабельних каналів повернули право на рекламу

Повідомлення про це опубліковано на сайті Путіна в середу, 4 лютого, пише Дождь.

Закон, як йдеться у повідомленні, був прийнятий «з метою підтримки вітчизняних виробників продукції засобів масової інформації». Реклама, згідно з новим законом, буде повернена на телеканали, які будуть поширювати «не менше 75 відсотків національної продукції».

Під «національною продукцією», згідно із законом, мається на увазі контент, вироблений російською чи іншими мовами народів Росії, і частка іноземних інвестицій у який становить не більше 50%.

Читайте такожТелеканал "Дождь" збирає гроші на мовленняЗакон був прийнятий Держдумою 27 січня поточного року і схвалений Радою Федерації наступного дня.

По суті закон скасував попередню норму, підписану Путіним в липні 2014 року. Заборона на рекламу, згідно з тим документом, поширювався на платні телеканали чи телеканали з доступом із застосуванням декодувальних пристроїв (кабельні та супутникові мережі). Реклама дозволялася тільки на загальноросійських обов'язкових загальнодоступних каналах і каналах, які ведуть мовлення з допомогою обмеженого радіочастотного ресурсу за допомогою наземного ефірного мовлення.

На думку американських журналістів, дана заборона практично знищила можливість існування незалежного телебачення в Росії.