У Лівії бойовики захопили нафтове родовище Мабрук
15:48, 04 лютого 2015Світ
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Озброєні бойовики штурмом захопили нафтове родовище Мабрук в Лівії.
REUTERS
"Невідомі бойовики захопили родовище Мабрук минулої ночі", - посилається Reuters на представника Національної нафтової корпорації (NOC) Мохамеда Харірі, передає Бі-бі-сі.
Робота на родовищі, яке розробляють французька Total спільно з Національною нафтовою корпорацією, була припинена ще в грудні через ризики нападів.
Читайте такожУ Лівії озброєні люди увірвалися до п'ятизіркового готелю та захопили заручників - ЗМІ"Нам відомо про збройний напад на родовище", - сказали представники Total.
Total сказала, що раніше вивезла всіх працівників з терміналу.
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