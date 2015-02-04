У Лівії бойовики захопили нафтове родовище Мабрук

"Невідомі бойовики захопили родовище Мабрук минулої ночі", - посилається Reuters на представника Національної нафтової корпорації (NOC) Мохамеда Харірі, передає Бі-бі-сі.

Робота на родовищі, яке розробляють французька Total спільно з Національною нафтовою корпорацією, була припинена ще в грудні через ризики нападів.

Читайте такожУ Лівії озброєні люди увірвалися до п'ятизіркового готелю та захопили заручників - ЗМІ"Нам відомо про збройний напад на родовище", - сказали представники Total.

Total сказала, що раніше вивезла всіх працівників з терміналу.